بعد تطبيق لائحة منشآت الإدارة المحلية.. ننشر أسعار أكياس الدم ومشتقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة السكان، أسعار أكياس الدم ومشتقاته والتحاليل الخاصة به، بالنسبة للمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية بعد تطبيقها الشهر الجاري.

يأتي ذلك وفق ما جاء بحسب قرار وزير الصحة رقم 95 لسنة 2024، والذي حدد أسعار الخدمات الصحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

وحدد القرار كيس كرات الدم الحمراء ب 260 جنيهاً، وكيس بلازما مجمدة بقيمة 135 جنيها، وصفائح 6 وحدات بقيمة 800 جنيه.

كما حدد القرار اختبار التوافق بقيمة 65 جنيها، وخلية الذئبة الحمراء بقيمة 50 جنيها.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة في تصريحات خاصة لمصراوي، إن هذا القرار لا ينطبق على ما تقدمه مراكز خدمات نقل الدم، بل تقتصر على المراكز والمستشفيات التابعه لإدارة الطب العلاجي.

وحددت اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والتي اعتمدها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، القواعد المنظمة للعلاج بأجر في المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية.

وتسري أحكام اللائحة الأساسية على المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية والوحدات الرئيسية للرعاية الصحية الأولية ومكاتب الصحة المستقلة التابعة لوحدات الإدارة المحلية.