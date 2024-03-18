متحدث الرئاسة يكشف كواليس القمة المصرية الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينى:

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل عرض القضية الفلسطينية خلال القمة المصرية - الأوروبية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي طالب الدول الأوربية بالتدخل لحل أزمة غزة.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد على أن الوضع في غزة لا يتحمله أي ضمير عالمي، والوضع الإنساني وصل لمرحلة الكارثة، وهناك مجاعة في القطاع.

وتابع قائلا: "الرئيس السيسي -خلال الاجتماعات- أكد على عدم السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين، ولن تمل مصر أو تترك القضية الفلسطينية".

وأضاف: "مصر ترحب بكل أنواع المساعدات الأوروبية لغزة والوضع المأساوي يجب أن ينتهي، من خلال الوساطة المصرية – الأمريكية – القطرية".

واختتم: "الرئيس طالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بمجلس الأمن والأمم المتحدة، مع حل الدولتين لأنه الطريق الوحيد لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين".