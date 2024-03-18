قرار من القضاء ضد 49 متهمًا بقضية "تهريب أدوية السرطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة جنح مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 49 متهمًا بتهريب أدوية سرطان من فرنسا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الدواء الكبرى" إلى دور أبريل المقبل.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 10567 جنح أول مدينة نصر، أن وردت معلومات لمباحث الأموال العامة باتجار "حنان. ع" تاجرة ملابس، بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها، وبافتعال محاولة شراء رفقة أحد المصادر السرية أمكن ضبطها حال تسليم المصدر السري بعض من تلك العقاقير التي أخرجتها من إحدى الحقائب من داخل السيارة قيادتها، بدائرة قسم أول مدينة نصر.

وقالت المتهمة الثانية "رضوى. م" أنها تربطها علاقة زمالة بالمتهم "رامي. ب" وزوجته "نهى" وسافروا سويا يناير 2020، حينما تعرفت على اثنين من التشكيل العصابي حصلت منهما على حقيبة بها فيتامينات سلمتها لآخر من أصدقائهما.

وأوضحت أنها كررت الأمر في شهر مارس، وقدمت إلى مصر بحقيبة بها فيتامينات وأدوية لعلاج السرطان.