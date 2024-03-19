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أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الحوية، تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء على كافة أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان للهيئة، فإنه من المتوقع أن يسود طقس غدًا الثلاثاء مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ووفقا للهيئة فإنه من المتوقع أن يكون الطقس غدا الثلاثاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هطول أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة بنسبة حدوث 20% مع نشاط للرياح وتسجل درجات الحرارة 21 درجة، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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