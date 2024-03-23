مشيرة خطاب: مستشفى الناس صرح طبي متميز يضاهي المراكز العالمية -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحق في الصحة هو أحد أهم محددات الحق في الحياة لكل إنسان والطفل بشكل خاص، حيث أن الوفاء بحقوق الفئات الأكثر ضعفا وتعرضا للخطر تحتل الأولوية في منظومة حقوق الإنسان وأن الحق في الصحة ينطوي على الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال زيارتها لمستشفى الناس الخيري للأطفال بهدف الاطلاع على الخدمات التي يقدمها المستشفى بالمجان للأطفال والبالغين.

وتفقدت السفيرة مشيرة خطاب، أقسام المستشفى المختلفة والتي تحتوي على 557 سريرًا، و10 غرف عمليات مجهزة لحالات القلب والصدر، يتم من خلالها إجراء جراحات القلب المفتوح لعلاج العيوب الخلقية المعقدة للقلب وتصليح وتغيير صمامات القلب وجراحات لعمل وصلات لمرضى قصور وضيق الشرايين التاجية للاطفال، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات للقسطرة القلبية، و48 عيادة خارجية تعمل توفير خدمات رعاية طبية عالية الجودة باستخدام أحدث وسائل التشخيص، وهذه الخدمات توفرها مستشفى الناس بالمجان لقطاع عريض من البالغين والأطفال من الجنسين.

وأشادت "خطاب" بالمستوى المتميز لكل التخصصات مثل عمليات القلب المفتوح وغيرها من الخدمات الطبية والصحية والثقافية والاجتماعية التي تقدمها المستشفى وخاصة الخدمات المقدمة للأطفال، نظرا لأنّ الأطفال هم الأكثر تأثراً، كما أنهم أكبر وأهم شريحة سكانية في مصر.

وأكدت مشيرة خطاب، أن ما شاهدته يماثل ويضاهي أكبر المراكز العالمية في تقديم الخدمات الطبية للأطفال بأحدث المعايير والتقنيات العالمية من خلال كوادر مهنية مدربة من الأطباء والمتخصصين وفرق التمريض والفنيين اللازمين يعملون بتفاني في هذا الصرح الطبي العملاق المزود بآخر ما قدمه العلم في مجال المعدات الطبية الحديثة.

وأضافت أن هذا الجهد الكبير والتميز يدل على الدور المجتمعي المهم الذي يقوم به رجال الأعمال والمواطنين من خلال الجمعيات الأهلية.

وثمنت مشيرة خطاب، دور المجتمع المدني في سد الفجوات المقدمة لغير القادرين في المساهمة -بجانب الدولة- في دعم الرعاية الصحية للمواطنين وبخاصة فئة الأطفال حيث أن صحّة الأطفال تحدد صحة الجيل القادم، وتساعد على التنبؤ بتحديات الصحة المستقبليّة.

جدير بالذكر أن المستشفى منذ افتتاحها عام 2019 أجرت أكثر من 7000 عملية وقدمت الخدمات العلاجية لأكثر من 20000 طفل.