"سرقوا الكباري".. أغرب قضية نصب واحتيال في صحراء أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حيلة شيطانية لجأ إليها محام وتاجر خردة وشريكهما الثالث للاستيلاء على أطنان من الحديد ملك الدولة بمركز أطفيح جنوب الجيزة.

هيئة النقل والكباري أعلنت عن طرح مناقصة لبيع حديد 4 كباري غير مستغلة ضمن شبكة مخرات السيول بسبب تآكلها.

الثلاثة قرروا استغلال الفرصة، توجهوا إلى موقع الكباري وأقنعوا حارسها بحصولهم على المناقصة وأنهم بصدد إزالتها والاستفادة من أطنان الحديد بالخرسانة.

على مدار أيام، استعانت عصابة الشر بمعدات هدم وحفر وعمالة كخلية نحل لسرعة إنجاز المهمة لكن الصدفة كتبت نهاية صادمة.

لم يكد يهنأ المحامي وشريكاه بأطنان من حديد كوبريين من أصل أربعة حتى اكتشف مهندس اللعبة فأبلغ الشرطة.

المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح ومعانوه تمكنوا من ضبط المتهمين وأرشدوا عن مكان تصريفهم للحديد المسروق.

