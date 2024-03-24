الشرطة تنتفض.. سقوط "عصابات العملة" بـ37 مليون جنيه

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 37 مليون جنيه.

