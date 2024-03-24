الشرطة تنتفض.. سقوط "عصابات العملة" بـ37 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملات أمنية مُكبرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 37 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا:
النار كلت الجراج والسطح ..السيطرة على حريق "الواحة" بمدينة نصر (صور)
"عندنا طلعة النهاردة".. غدر الصحاب وسط مقابر أكتوبر
"سماء الواحة" بالأحمر.. حريق هائل أعلى "كبابجي" شهير بمدينة نصر