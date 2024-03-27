ضبط 3 مصانع غير مُرخصة ..حملة رقابية مكثفة لـ "حماية المستهلك" على أحياء بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

شن جهاز حماية المستهلك، حملات رقابية مكثفة وواسعة النطاق في أحياء الهرم والحوامدية بمحافظة الجيزة، استهدفت مصانع تصنيع مراتب غير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم استخدام مواد معاد تدويرها في تصنيع هذه المراتب، وتم تحديد أسماء علامات تجارية مشهورة تم تداولها في الأسواق، ووضع ملصقات "استيكر"؛ لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى، والتي تؤثر سلبًا على الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية.

وأسفرت التحريات والمعلومات التي وردت للإدارة العامة للرقابة على الأسواق، عن كشف عدة كيانات وهمية غير مرخصة تقع ضمن نطاق محافظة الجيزة، حيث يقومون بتصنيع مراتب غير مطابقة للمواصفات القياسية وتداولها في الأسواق

على الفور، قامت حملة مكبرة من مأموري الضبط القضائي بالتعاون مع السلطات المختصة، باستهداف المناطق المذكورة سابقًا، ونجحت في ضبط ثلاثة مصانع غير مرخصة في حي الهرم، وتم التحفظ على 137 مرتبة تامة الصنع مقلدة لعلامات تجارية شهيرة، بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط ثلاثة مخازن وأماكن لتوزيع المراتب ذات مصدر مجهول، وتم التحفظ على كميات كبيرة من لوازم التصنيع مثل الإسفنج والقماش والسوست الحديد.

وجاءت المضبوطات محل الواقعة، كالآتى:

- التحفظ على 137 مرتبة تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة.

- ضبط الأدوات المُستخدمة في التصنيع والتغليف النهائي.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على تشديد الضربات الرقابية النوعية في مختلف محافظات الجمهورية بهدف تحقيق الانضباط في الأسواق ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة وملاحقة الكيانات الوهمية، ومكافحة جميع أشكال الغش التجاري وخداع المستهلكين.

وأضاف "السجيني"، أن الجهاز ملتزم بمنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات التي تضر بسلامة وأمن المستهلكين، مشيرًا أهمية تحقيق الانضباط في الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية في مختلف محافظات الجمهورية.

أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، ضرورة التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى في الدولة؛ لضمان تحقيق الانضباط والاستقرار في الأسواق وتطبيق القانون بكل صرامة.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تؤثر على حقوقهم كمستهلكين. يمكن القيام بذلك عبر الاتصال بالخط الساخن للجهاز على الرقم 19588 من أي هاتف أرضي يوميًا، أو عبر زيارة الرابط التالي: اضغط هنا، كما يتاح للمواطنين الاطلاع على الدليل وتحميل النسخة الإلكترونية منه عبر الرابط التالي: اضغط هنا

ويأتي ذلك، استكمالًا لجهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين ومُلاحقة الكيانات الوهمية والتصدي بقوة لجميع مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات، وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية؛ حفاظًا على الكيانات التجارية الشرعية.