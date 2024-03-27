الطقس غدًا الخميس.. "الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 28 مارس 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، اليوم الأربعاء، إن حالة الطقس غدًا الخميس، تشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد، لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، تأثر حالة الطقس غدًا بأتربة عالقة نهارًا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأوضحت تأثر الأحوال الجوية غدًا، بنشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

وتابعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس غدًا الخميش، تشهد أمطارًا متوسطة ليلًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، على فترات متقطعة، مع فرص لأمطار خفيفة في الساعات المتأخرة من الليل، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.