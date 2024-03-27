شكرا لقرائتكم خبر عن هل يٌسمح لكبار السن بصيام رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎‎قالت الدكتورة هبة عاطف الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح أن كبر السن في حد ذاته ليس مرضاً، ولكنه مرحلة عمرية طبيعية يحتاج فيها الانسان للاهتمام بصحته بشكل اكبر لأنه يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ، ولكن هناك العديد ممن يعتبرهم المجتمع كبار في السن غير انهم يهتمون بحالتهم الصحيه ومستمرون في عطائهم و يراعوا عائلتهم او يذهبون الي عملهم الشاق ، والقاعدة العامة ان الصيام مفيد لكل الاعمار الا في حالات مرضية معينه، فليس شرطاً أن كل مُسن يصبح الصيام ضاراً به.

‎أوضحت عاطف أن الاجابه علي سؤال صيام كبار السن متروكه للشخص نفسه وتقيم الطبيب المختص لحالته الصحيه وعلي الأغلب يُسمح للمسن بالصيام اذا كان لا يُعاني من أي مرض مزمن أو ما يستدعي لتناول أدوية تمنع الصيام، وأيضا لمن يستطيعون الصيام دون تعب أو تعريض صحتهم لخطر.

‏‎وأوضحت عاطف أن النظام الغذائي لكبار السن وخاصة الذين يصومون في رمضان يجب أن يكون غنياً بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية ومضادات الاكسده ومعتدل في النشويات والكربوهيدرات وقليل الدهون وذالك للحفاظ على مستوى مناسب من السعرات الحرارية ولذلك توصي منظمة الصحة العالمية بمعدل 1800 سعر حراري/ يوم للسيدة المسنة و 2200 سعر حراري/ يوم للرجل المسن.