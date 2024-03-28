شكرا لقرائتكم خبر عن قانونك فى إيدك.. تعمل أيه لو سايق عربيتك وتعرضت لحادث؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 مجموعة حلقات رمضانية بعنوان "قانونك في أيدك"، عن ما يتعرض له بعض قائدى السيارات من حوادث أثناء السير فى الطرق العامة، وذلك بسبب العديد من المشكلات التي تحدث فى طريقة القيادة الخاصة بقائد السيارة أو مشكلة فى السيارة نفسها أو في السيارة المتسببة في الحادث.

وهناك عدة إجراءات قانونية يجب أن تتبعها إذا تعرضت لحادث؛ إليكم الخطوات:

1- الاتصال بطوارئ المرور، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، والنجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

2- عدم تحريك السيارة حتى يتم المعاينة من قبل رجال النجدة، ثم إثبات ذلك فى محضر رسمى .

3- إثبات كل مخالفة تكون من خصمك في المحضر، مثل السير في الإتجاه المعاكس، أو إجراء مكالمة في الموبايل أثناء القيادة (إثبات رقم الخصم وإن لم يكن باسمه فأنت تثبت أن الرقم استخدمه في الحديث أثناء القيادة والرقم الذي قام بالاتصال به في وقت وقوع الحادثة.

4- إثبات إذا كان الخصم فى الانتظار الخاطئ، أو يستخدم أنوار مبهرة ليلا (إذا كان عكسي أو خلفك أو في أي حالة تضررت من الضوء المبهر، ووجود أطفال في المقعد الأمامي، وفي كل الحالات يجوز إثباتها بشهادة الشهود.

5- إثبات شخصية قائد السيارة وليس مالكها أو من حوله ويمكن الاستعانة بشهود لإثبات ذلك في المحضر مع ذكر الرقم القومي الخاص بهم والمتابعة معهم بعد ذلك.

6- إذا ماحاول الخصم الهرب قم بتصويره واحتفظ بعدد من الشهود لرواية الواقعة وإثباتها بالمحضر.

7- أخذ رقم المحضر ومتابعته حتى يتم تحريكه واتخاذ الإجراءات اللازمة.