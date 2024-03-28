شكرا لقرائتكم خبر عن حدث فى 18 رمضان.. وفاة "خالد بن الوليد" سيف الله المسلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية، التى وقعت فى كل يوم من أيامه.

1- وفاة "خالد بن الوليد" سيف الله المسلول

فى 18 رمضان 21هـ الموافق 20 أغسطس 642 م توفى سيف الله المسلول خالد بن الوليد صاحب العديد من الفتوحات والانتصارات على أعتى امبراطوريتين هما "الفرس والروم"، وقد قضى حياته كلها بين كرٍّ وفرٍّ وجهاد فى سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الحق ونصرة الدين.

2- مبايعة الحسن بن على بالخلافة

فى 18 رمضان 40هـ الموافق 24 يناير 661م بويع الحسن بن على رضى الله عنهما بالخلافة بعد مقتل أبيه.

3- يوسف بن تاشفين يجمع شمل المسلمين فى الأندلس

فى 18 رمضان 484هـ الموافق 1091م استطاع القائد يوسف بن تاشفين أن يجمع شمل المسلمين فى الأندلس، ويقضى على التفرقة بين ملوك الطوائف هناك.