شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل: إجراء 330 مليون و262 ألف معاملة بالشهر العقارى خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة العدل عن ارتفاع إجمالى عدد المعاملات في مكاتب الشهر العقارى والتوثيق خلال عام 2023، ما يقرب من 330 مليون و262 ألف و483 معاملة من بينها 870383 معاملة تم اجرائها في 135 فرع توثيق خلال الفترة المسائية.

وكان تقرير مؤشرات الأداء لقطاعات وزارة العدل المختلفة في عام 2023، كشف عن قيام الوزارة باستحداث 69 فرع توثيق جديد تابع للشهر العقارى والموزعة كالتالى 13 في القاهرة و9 بالجيزة و7 بالدقهلية و7 بالإسكندرية و7 بالشرقية و4 بالبحيرة و3 بسوهاج وفرعين في كل من محافظات جنوب سيناء وبنى سويف ومرسى مطروح والمنوفية وفرع واحد في كل من المنيا والبحر الأحمر والفيوم والغربية ودمياط وقنا والاسماعيلية وأسيوط وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية.



معاملات الشهر العقارى

وبلغت إجمالي عدد مشروعات رفع الكفاءة وفروع التوثيق المستحدثة الخاصة بالشهر العقاري 110 مشروع بينها 46 مشروع في الوجه البحري، و21 مشروع بالوجه القلبى و34 مشروع بمحافظات المنطقة المركزية، و9 مشروعات بمدن القناة وسيناء.

وكانت وزارة العدل تمكنت وفقا لمؤشرات الأداء في الرقمنة من تحقيق العديد من الإنجازات حيث بلغ عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية 7781 دعوى، بينما بلغ عدد المحاكم ومأمورياتها التي تم ميكنة العمل الإداري بها من خلال المكاتب الامامية 26 محكمة، فيما تم ارشفة القضايا المدنية بنسبة 100% في عدد 6 محاكم.

كما تم تطبيق نظام رقمنة المحاكم المدنية في 17 محكمة ومأمورية، وتم تشغيل 11 وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، بجانب تشغيل 31 مركز لخدمات مصر المتنقلة و16 محكمة مفعل بها مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية.

وبلغ عدد فروع التوثيق التي تعمل خلال الفترة المسائة من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 90 فرع توثيق، وبلغت عدد المعاملات الصادرة عن كافة فروع التوثيق التابعة للشهر العقارى خلال الفترة المسائية من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 870383 معاملة.

وبلغت عدد فروع التوثيق المستحدثة نحو 69 فرع توثيق، بينما بلغ عدد المستفيدين من تطبيق الهاتف المحمول "أرغب في عمل توكيل" ما يقرب من 683066 مستفيد.

وفازت 3 فروع توثيق بجائزة مصر للتميز الحكومى.