شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتكثيف التوعية بالتخلص الآمن من المخلفات الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات التوعية بالتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بالتخلص الآمن من المخلفات الخطرة.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بالتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بالتخلص الآمن من المخلفات الخطرة.