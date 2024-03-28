شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممى يؤكد: ثلثا مستشفيات غزة خارج نطاق الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير للأمم المتحدة، أن ثلثا مستشفيات غزة الستة والثلاثين توقفت عن العمل ويعمل مستشفيان فقط بالحد الأدنى، و10 بصورة جزئية، منها 4 في الشمال و6 في الجنوب.. وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه ساعد في إجلاء المدنيين من مستشفى الأمل في خان يونس، جنوب قطاع غزة في ظل العمليات العسكرية المكثفة هناك.

وقد نقل المكتب، مع جمعيتي الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر، 6 مرضى ومُرافقا وأكثر من 20 موظفا وجثماني شخصين قُتلا داخل المستشفى. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن مستشفى الأمل توقف عن العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي.

فيما تمكن رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أندريا دي دومينكو من زيارة مستشفى كمال عدوان وهو أحد المستشفيات الأربعة التي تعمل بشكل جزئي شمال غزة. قال دي دومينكو إن المستشفى يتلقى 15 طفلا مصابا بسوء التغذية يوميا ويكافح لمواصلة تقديم خدماته.

وأضاف التقرير، أنه لحقت أضرار جسيمة بالمـولـّد الوحيد في المستشفى فيما يحتاج المرضى والعاملون الصحيون الطعام والماء ودعم الصرف الصحي بشدة.

ووفق برنامج الأغذية العالمي يواجه 70% من سكان شمال غزة جوعا كارثيا، إلا أن جهود توصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى الشمال تواجه عوائق بسبب القيود المفروضة على الوصول الإنساني والقتال.

خلال هذا الشهر تمكن برنامج الأغذية العالمي من إرسال 11 قافلة فقط إلى الشمال تحمل طعاما يكفي 74 ألف شخص.