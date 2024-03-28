شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب رائحة الفم الكريهة فى نهار رمضان؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أنه لتجنب رائحة ألفم الكريهه فى شهر رمضان يجب القيام بغسل الأسنان بألفرشاة والمعجون بعد السحور، لإزالة فضلات الطعام لأن فضلات الطعام مع البكتيريا المتواجدة فى الريق تتخمر وتؤثر على رائحة ألفم فى نهار رمضان.

كانت وزارة الصحة قالت إنه يوجد بعض الأدوية التى تؤثر على صحة الفم ومنها أدوية الاكتئاب وبخاخات الفم وكذلك أدوية الشرب التى تحتوى على السكر.

وأضافت أن أدوية الشرب تحتوى على السكر، وهو ما يتطلب غسيل ألفم بعد تنأولها، كما أن أدوية بخاخات الفم يمكن أن تسبب بكتيريا وهو ما يتطلب الغسيل الجيد بعد استعمالها، كما أن أدوية الاكتئاب تتطلب الرجوع للطبيب قبل استخدامها.

وشددت على أهمية استشارة الطبيب قبل تناول أى دواء كما يجب مراجعة الصيدلى والطبيب فى الجرعات الدوائية لضمان الاستخدام الامثل للدواء.