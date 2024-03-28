شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة برامج وكليات جامعة القاهرة الأهلية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قائمة البرامج الدراسية التى ستنطلق بها الدراسة فى جامعة القاهرة الأهلية المقرر إنشاؤها فى مدينة 6 أكتوبر.

وتضم قائمة البرامج التى من المقرر بدء الدراسة بها بجامعة القاهرة الأهلية فى كلية الهندسة برامج "هندسة الطاقة المستدامة، وهندسة تكنولوجيا العمارة، وهندسة التشييد والبناء، وهندسة عمليات التبروكيماويات، وفى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى برامج" الأمن السيبرانى والشبكات، وعلوم البيانات وهندسة البرمجيات.

كما تضم قائمة الكليات كلية الطب والجراحة وكلية الطب وفم الأسنان، وفى كلية الصيدلة برامج فارما دى والصيدلة الإكلينيكية، وبكالوريوس التمريض والعلاج الطبيعى والإعلام باللغة الإنجليزية والاقتصاد باللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال باللغة الإنجليزية وعلوم وتكنولوجيا النانو.