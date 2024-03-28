شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ يحذر من رى القمح والفول البلدى والشمر والكراوية بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى من رى القمح اليوم الخميس وغدًا الجمعة تحت أي سبب وكذلك التوقف عن ري الفول البلدي والشمر والكراوية .

ومن المتوقع أن تبدأ بعد ظهر اليوم حالة تقلبات جوية مفاجئة من أقصى الساحل الشمالي الغربي وتتجه شرقاً لتشمل "السلوم – سيوه – مطروح – غرب الإسكندرية " ثم الظهير الصحراوي للدلتا "العالمين– الضبعة – برج العرب - النوبارية – وادي النطرون " وممكن أن تصل إلى داخل الدلتا والقاهرة واحتمال شمال الصعيد "الفيوم – بني سويف".

أوضح فهيم أن رى القمح خلال وجود رياح يسبب الرقاد وهو ما ينتج عنه خسارة في إنتاجية محصول القمح تقدر نسبتها بحوالي من 20 إلى 25 % في كثير من الحالات.

كما يعمل الرقاد في القمح على صعوبة حصاد النباتات ويزيد من تكاليف الحصاد، كما تكون الحبوب الناتجة من نباتات القمح التي رقدت ضامرة وصغيرة، وكذا يكون لون التبن الناتج من تلك النباتات داكن وليس أبيض .

