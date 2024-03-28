شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تستقبل العشر الأواخر بأكثر من أربعين ختمة قرآنية الاثنين القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف، أنه على مائدة القرآن الكريم وفي إطار الأنشطة القرٱنية المتنوعة تُعقد المقارئ القرآنية للأعضاء وعددها ( 846) مقرأة عقب صلاة الظهر الاثنين القادم الموافق 22 رمضان 1445 هـ بعد صلاة الظهر بالمساجد الكبرى بالجمهورية، والتي تقوم بختم القرآن الكريم بالتوازي ؛ بحيث تصل عدد الختمات القرآنية إلى أكثر من أربعين ختمة قرآنية.

وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى رسالة إلى العاملين بالحقل الدعوى بالوزارة : استعدوا ليلة الأحد القادم أولى ليالي العشر وبداية الاعتكاف و صلاة التهجد..اللهم بلغنا العشر وليلة القدر بكل خير؛ الأحد القادم ، فالأوقاف تستقبل العشر الأواخر بنحو أربعين ختمة للقرآن الكريم بالمساجد الكبرى، مع استمرار حملة النظافة بالمساجد استعدادا للتهجد والاعتكاف فخدمة المساجد شرف،كما وجه شكر خاص لجميع العلماء والقراء والمبتهلين الذين أثروا هذا الشهر الكريم علما وقراءة وابتهالا معا لمضاعفة هذا العطاء في العشر الأواخر، لافتا إلى أن الوزارة ستحتفل بذكرى فتح مكة يوم الجمعة بمسجد السيدة نفيسة.