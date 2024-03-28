شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من الزراعة لحماية المحاصيل من التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ بعد ظهر اليوم الخميس حالة تقلبات جوية مفاجئة من أقصى الساحل الشمالي الغربي وتتجه شرقاً لتشمل "السلوم – سيوه – مطروح – غرب الإسكندرية " ثم الظهير الصحراوي للدلتا "العالمين– الضبعة – برج العرب - النوبارية – وادي النطرون " وممكن أن تصل إلى داخل الدلتا والقاهرة واحتمال شمال الصعيد "الفيوم – بني سويف".

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الاحتياطات والتوصيات:-

1- عدم ري القمح يومي الخميس والجمعة تحت أي سبب وكذلك التوقف عن ري الفول البلدي والشمر والكراوية.

2- التوقف عن الرش تماماً لكل المحاصيل .

3- المحاصيل التى جاء ميعاد ريها ينصح باجراء الري صباحاً اليوم وقبل الارتفاع الكبير في الحرارة "في المناطق الوسطى من الدلتا – والصعيد بالكامل " والمقصود محاصيل الفاكهة والخضر والمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة .

4- التشديد على رابطة الصوب ولوحات الطاقة الشمسية في مناطق الظهير الصحراوى.