العيد القومي للمحافظة.. وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد الروضة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدا، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسجد الروضة بالمحافظة، ضمن الاحتفالات بالعيد القومي.

وبحسب بيان، الخميس، يأتي ذلك خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وضمن احتفالات محافظة الجيزة بالعيد القومي للمحافظة.

وينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الروضة بمحافظة الجيزة.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الشيخ أحمد عصام فرحات إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنه بالقاهرة، حول "فضائل العشر الأواخر من رمضان.. والتماس ليلة القدر فيها"، ويتلو القرآن الشيخ محمود الخشت مقرئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

وأطلقت وزارة الأوقاف، أمس، حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد والأماكن المخصصة للاعتكاف استعدادًا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تستمر حتى نهاية الشهر الكريم.