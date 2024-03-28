تبدأ بعد العيد.. جدول اختبارات المهام الأدائية للمعاهد الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

حصل "الخليج 365" على جدول اختبارات المهام الأدائية لصفوف النقل الابتدائي "الرابع - الخامس - السادس" بالمعاهد الأزهرية، للفصل الدراسي الثاني.

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات المهام الأدائية، عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، في الـ 15 من أبريل المقبل بمواد "اللغة العربية والتربية الإسلامية والرياضيات".

وتستمر امتحانات المهام الأدائية لطلاب المرحلة الابتدائية الأزهرية لمدة ثلاث أيام، وتنتهي يوم الأربعاء 17 من أبريل المقبل، لتبدأ بعدها امتحانات نهاية العام في الـ 20 من الشهر نفسه.

وجاءت امتحانات نهاية العام والدور الثاني بجميع المعاهد، بناء على ما أعلنه القطاع، على النحو التالي:

- امتحانات الفصل الدراسي الثاني:

- صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والبعوث الإسلامية - السبت 20 أبريل 2024.

- صفوف النقل الثانوي و معاهد البعوث الإسلامية - السبت 28 أبريل 2024.

- الشهادتين الابتدائية والإعدادية - الأربعاء 15 مايو 2024.

امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية - إعدادية وثانوية البعوث - السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الدور الثاني

- امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والبعوث - السبت 20 يوليو.

- الشهادتين الابتدائية والإعدادية - الأربعاء - 7 أغسطس 2024.

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