محافظ القاهرة يشكل لجنة لوضع اشتراطات الهوية البصرية للعاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل مجموعة عمل لدراسة الاشتراطات العامة للهوية البصرية، برئاسة السكرتير العام للمحافظة.

وتضم اللجنة في عضويتها، مديري مديريات الإسكان والزراعة والصحة، ورئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وأساتذة من كليات الهندسة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية وممثل عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان الخميس، إلى أن مجموعة العمل ستتولى دراسة الاشتراطات العامة للهوية البصرية التي تم وضعها من قبل جهاز التنسيق الحضاري على أن تعمل على بلورة هوية المحافظة البصرية، وتوضيح العلاقات المتداخلة بين الهوية الثقافية والهوية البصرية والهوية البصرية العمرانية وصولًا إلى استخلاص اشتراطات هوية بصرية تتناسب مع الطبيعة الثقافية والعمرانية الخاصة بمحافظة القاهرة، وتحديد آليات تنفيذ ذلك.