الأوقاف: قافلة دعوية كبرى لقيادات وعلماء الوزارة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق القافلة الدعوية لقيادات وعلماء الوزارة غدًا الجمعة الموافق 29/3/2024م ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها".

وبحسب بيان الخميس، أعلنت وزارة الأوقاف، أن القافلة تكون على النحو التالي:

1. د. هشام عبد العزيز علي - رئيس القطاع الديني - شوقي المتيني – التجمع - القاهرة

2. د. محمد عزت - أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - الجامع - مدينتي - القاهرة

3. د. نوح العيسوي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - مسجد العمري - سجين - الغربية

4. د. أيمن أبو عمر - وكيل الوزارة لشئون الدعوة - الحصري - مدينة أكتوبر - الجيزة

5. د. أشرف فهمي - مدير عام مراكز التدريب - سيدي شبل - المنوفية

6. د. محمد نصار - مدير عام شئون المساجد - جاردينيا – مدينة نصر - القاهرة

7. د. عمرو الكمار - مدير عام الإرشاد الديني - ناصر بمدينة - بنها - القليوبية

8. د. رمضان عفيفي - مدير مكتب أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - بالم هيلز - التجمع الخامس – القاهرة

9. د . خالد غانم - مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة - الحمد - التجمع - القاهرة

10. الشيخ محمد إبراهيم سليمان - مدير عام المراكز الثقافية - النصر - بالدقهلية

11. الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة - مدير عام المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - خاتم المرسلين - الجيزة

12. الشيخ إسلام النواوي - عضو مكتب الوكيل الدائم - المسجد الكبير – شبين القناطر

13. الشيخ خالد أبو القاسم - عضو مكتب مساعد الوزير لشئون المتابعة - الحي القيوم – مدينة بدر - القاهرة.

14. الشيخ محمد ملكة - عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد - ناصر – دمنهور – البحيرة

15. الشيخ أحمد الغنام - عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة - المحطة – حوش عيسى – البحيرة.

وأِشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به، وخاصة في شهر رمضان المبارك لعام 1445هجريًا.