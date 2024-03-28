بتحقيق "تطبيب الختان".. سارة جمال في القائمة النهائية لجائزة "ترو ستوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت مؤسسة "ترو ستوري فاونديشن" العالمية قائمتها القصيرة للفوز بجائزتها للصحافة الدولية المستقلة، والتي ضمت الزميلة سارة جمال، وذلك عن تحقيق "تطبيب الختان.. سياسات خاطئة وضعت المشرط في يد الطبيب وتفشل في نزعه"، والمنشور على موقع الخليج 365.

سارة جمال، صحفية تحقيقات استقصائية وبيانات، ومعدّة أفلام وثائقية، تهتم بمعالجة قضايا النساء وحقوقهن، سبق لها الترشح لجائزة سمير قصير قسم التحقيقات الاستقصائية في عام 2023، وفازت بالمركز الثاني، عن تحقيق "كشف جبري.. عنف الولادة يمرّ من دون حساب".

وجائزة "ترو ستوري" تخصص للصحافة الاستقصائية الطويلة المعنية بالعدالة الاجتماعية حول العالم، وهي الأولى من نوعها عالميًا. وتهدف الجائزة لإثراء الأصوات المتنوعة في الإعلام.

وتستقبل لجنة التحكيم تحقيقات استقصائية وقصصًا صحافية من عشر لغات مختلفة، منها العربية، تتكون لجنة تحكيم الجائزة من 50 عضوًا وعضوة من مجالات الصحافية والإسهامات الدولية الإعلامية من 29 دولة.

في دورتها الرابعة، استقبلت اللجنة هذا العام ما يُقارب ألف موضوعًا صحافيًا من حوالي مائة دولة، مكتوبة بـ18 لغة.

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