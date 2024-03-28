"احنا خدمة عملاء .. هات بياناتك".. حيلة سيدة وعاطل لسرقة أموال المواطنين في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل تعرض عدد من عملاء البنوك لسرقة مبالغ مالية من بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة.

رجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على عملاء البنوك تمكنوا من ضبط (عاطل له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وبحوزته هاتف محمولة "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 وقائع بذات الأسلوب.

كما تم ضبط (ربة منزل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامها بالنصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنها موظفة خدمة عملاء بأحد البنوك ، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وضُبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 7 وقائع آخرى بذات الأسلوب.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.