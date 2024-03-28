ضبط "هاكرز" اخترق حسابات أشخاص عبر "فيسبوك" وسرقة أموالهم في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات بلاغات عدة تقدم بها عدد من المواطنين، بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بسرقة الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وانتحال صفاتهم واستغلالها في تحويل مبالغ مالية من أٌقاربهم ومعارفهم.

ونجحت الجهود الأمنية في تحديد هوية المتهم والقبض عليه (عاطل، مُقيم بدائرة مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحافظة القليوبية، وبحوزته 4 هواتف محمولة- 38 شريحة - مبلغ مالي- كمية لمخدر الحشيش) وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الوقائع المُشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع المشار إليها بقصد تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة،

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.