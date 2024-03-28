شكرا لقرائتكم خبر عن 17 معلومة بشأن إلحاق الطلبة العائدين من الخارج بالمدارس المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط إلحاق الطلبة المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية، حيث نقدم فى التقرير التالى تفاصيل دخول الطلبة المدارس المصرية بعد عودتهم من الخارج:

1- يلحق الطلاب المصريون العائدون من الخارج المقيدون على نظام أبناؤنا في الخارج في مرحلة التعليم الأساسي كطلاب ملتزمين عل مدارس التعليم الأساسي في محافظتهم.

2- يتم قيدهم كطلاب منتظمين بمدارس جمهورية مصر العربية، حيث إن مرحلة التعليم الأساسي هي مرحلة إلزامية بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور وللدولة، وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم.

3- يلحق الطالب المصري العائد من الخارج الحاصل على شهادة أبناءنا في الخارج وفقا للصف الدراسي الحاصل عليه في المراحل التعليمية المختلفة بصفوف النقل، والطالب الحاصل على الفصل الدراسي الأول وكانت نتيجته (اجتاز) على مدارس جمهورية مصر العربية ولا يعقد له امتحان تحديد مستوى.

4- الطالب المصرى العائد من الخارج المقيد على نظام أبناءنا في الخارج الذي أنهى دراسة الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل فقط وكانت نتيجته (اجتاز)، ويرغب في استكمال دراسته بالفصل الدراسي الثاني بمدارس جمهورية مصر العربية، فإنه يؤدي امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتحتسب له الدرجة الكلية للمادة على الفصل الدراسي الثاني فقط، اي يحتسب لهذا الاختبار 100% من الدرجة الكلية للمادة (حاصل ضرب درجة الطالب في المادة للفصل الدراسي الثاني × 2 ).

5- الطالب المصري العائد من الخارج المقيد على نظام أبناؤنا في الخارج الذي أنهى دراسة الفصل الدراسي الأول بشهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسي وكانت نتيجته اجتاز، ويرغب في استكمال دراسته بالفصل الدراسي الثاني بمدارس جمهورية مصر العربية.

6- يعقد له امتحان تكميلي بمنهج الفصل الدراسي الأول وتحتسب له الدرجة الكلية للمادة على الاختبارين التحريريين (الإختبار التكمليلي للفصل الدراسي الأول وإختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني ).

7- الطالب المصري العائد من الخارج المقيد على نظام أبناؤنا في الخارج بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وكان متغيب عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، يعقد له اختبار تكمليلي للفصل الدراسي الأول مع المتخلفين.

8- الطالب الذي تغيب عن امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر من المواد الدراسية، يعقد له اختبار تكميلى في هذا الجزء في نهاية العام الدراسي عقب اختبار الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ويحصل على درجة الاختبار .

9- الطالب الذي تغيب عن المدرسة نتيجة لظروف سفره إلى الخارج وتم قيده على نظام أبناؤنا في الخارج ، يوقف قيده بالمدرسة ولا يصعد إلى صف أعلى، ويطبق عليه أحكام القرار الوزاري 284 لسنة 2014 وقواعد إلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج.

10- تتولى الإدارة التعليمية المختصة (قسم شئون الطلبة والامتحانات) وليس المدرسة إلحاق الطالب المصري العائد من الخارج بعد بحث حالته وذلك على كتاب إلحاق موجه إلى المدرسة المطلوبة، والمسموح بها الكثافة العددية وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات مع مراعاة شروط وقواعد القبول بالمدرسة في المرحلة التي يقبل بها .

11- الطلاب الذين أدوا امتحان الدور الأول ضمن امتحانات أبناؤنا في الخارج ويؤدون امتحان الدور الثاني في جمهورية مصر العربية في بعض المواد ، تقوم المديرية أو الإدارة التعليمية التي أدى امتحان الدور الثاني بها بإستخراج نتيجة الطلاب كاملة بما فيها نتيجة مواد الدور الأول .

12- الطلاب المصريين العائدين من الخارج المقيدين على نظام أبناؤنا في الخارج وأدوا امتحانات الصف الأول أو الثاني الثانوي العام وكانت نتيجتهم اجتاز سواء كان على الفصل الدراسي الأول أو نهاية العام يتم حيالهم الآتي :

13- يتم إلحاقهم كطلاب منتظمين في مرحلة التعليم الثانوي العام على مدارس جمهورية مصر العربية الرسمية في حال استيفاء شروط القبول الخاصة بالمجموع الكلي بمرحلة التعليم الثانوي العام حيتها (كلا حسب تنسيق محافظته) ، وهم (الطلاب الحاصلين على شهادة الصف الثالث الاعدادي سواء: شهادات بدرجات من داخل مصر - بيان تحديد مستوى من الادارة التعليمية مدون به درجات - شهادة عربية معادلة بمثيلاتها في جمهورية مصر العربية ولهم مجموع اعتباري وفي كل الأحوال تطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم .

14- الطلاب المصريون العائدون من الخارج المقيدون على نظام أبناؤنا في الخارج وتم حصولهم على شهادة الصف الثالث الاعدادي بنتيجة احتاز، وأدوا امتحانات الصف الأول أو الثاني الثانوي وكانت نتيجتهم اجتاز على نظام أبناؤنا في الخارج سواء كان في الفصل الدراسي الأول أو نهاية العام : يتم إلحاقهم كطلاب منازل في الصف الثاني لهم بمرحلة التعليم القانوي العام على مدارس جمهورية مصر العربية الرسمية وفي كل الأحوال تطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم .

15- لا يجرى امتحان تحديد مستوى للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الصف الثالث الاعدادي أو أي صف دراسي بمدارس المسار المصرى.

16- يتم تسكينهم كطلاب منتظمين ، وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية ، حيث أن تلك المدارس مصرح لها بتدريس المنهج المصري من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ، وتطبق كافة اللوائح والقرارات الوزارية المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية.

17- يجرى امتحان تحديد مستوى للطلاب المصريين العائدين من الخارج المقيدين على نظام أبناؤنا في الخارج والحاصلين على شهادة الصف الثالث الإعدادي (اجتاز) في نفس ذات العام والراغبين في الإلتحاق بمدارس التعليم الثانوي المختلفة ومدارس المتفوقين الثانوية كطلاب منتظمين ، مع مراعاة الضوابط العامة المنظمة لإجراء امتحان تحديد المستوى .