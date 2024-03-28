"راعي مصر": تدريب أكثر من 30 سيدة على حرفة التفصيل والخياطة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتدريب أكثر من 30 سيدة ورجل على حرفة التفصيل والخياطة ضمن مشروع بداية جديدة بالتعاون بين مؤسسة راعي مصر ومؤسسة بنك مصر للتنمية، وذلك ضمن اهتمام المؤسسة بالتمكين الاقتصادي للمرأة لتكون شريكًا في التنمية والنمو الاقتصادي.

وقالت فايزة رمسيس، مدير البرامج بمؤسسة راعي مصر - خلال ورشة تفصيل - إن مشروع "بداية جديدة" يُعد بمثابة بداية للتعاون الكبير بين مؤسسة راعي مصر ومؤسسة بنك مصر، لافتة إلى أن راعي مصر مؤسسة ذات انتشار مجتمعي في جميع محافظات مصر ولديها قاعدة بيانات عن الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت "رمسيس"، أن المشروع يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب والسيدات والرجال في صعيد مصر للحد من نسب الفقر وتوفير مصادر دخل مختلفة، فضلًا عن إكسابهم المهارات والحرف المختلفة، حيث إن المشروع لا يسع إلى التدريب فقط، ولكن تطبيق تلك التدريبات على أرض الواقع، موضحة أنه بعد فترة التدريب يأتي توفير فرص العمل إما عن طريق التوظيف في ورش قائمة أو عن طريق إقامة الورش الذاتية.

وتابعت: "سعيدة وفخورة بما رأيته من طاقة إيجابية لدى الشباب والفتيات في المشروع وهذا هو هدف مؤسسة راعي مصر تغيير حياة الناس للأفضل".

واستكملت: "مشروع بداية جديدة، هو بداية في قرى ومناطق كانت بعيدة عن الخدمات الأساسية حيث إن المشروع وصل للفتيات في أماكنهن وخلق فرص عمل لهن في مناطقهن، مشيرة إلى أهمية التعاون بين المؤسستين للوصول لأكبر عدد من الفتيات والسيدات في ظل الظروف الاقتصادية".