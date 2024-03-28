أمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي يغطي شمال وجنوب البلاد والذي يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مع تقدم الساعات القادمة.

وأوضحت الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة فى الساعات المتأخره من الليل على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، والرؤية الأفقية الآن على سيوة 2000 متر بسبب الرمال المثارة.