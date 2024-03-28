شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تخفيضات 50% على التمور بمنفذ الوزارة بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن التخفيضات على جميع أنواع التمور ذات الجودة العالية بلغت 50% فى معرض الوزارة "من خير مزارعنا لأهالينا" المقام في الدقى.

وأضاف صالح أن المعرض مفتوح من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً يوميًا ولا يوجد إجازة الجمعة، وذلك على مدار شهر رمضان تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بإتاحة كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

ويذكر أنه يتم ضخ السلع والمنتجات الغذائية، بجميع المنافذ التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، والبالغ عدها 274 منفذا ثابتا، و33 منفذا متحركا تجوب القرى والمياديين والمناطق النائية، للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، كافة المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات البان وبقوليات وغيرها من الاحتياجات الاساسية للمواطنين.