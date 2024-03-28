شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ نادي فوزي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم تليفزيون ”الخليج 365” لمشاهديه على مدار أيام رمضان يوميا برامج دينية تتضمن كتالي، "تلاوة القرآن الكريم، وابتهال وأذان، وخواطر رمضانيه، وأدعيه مستحبة ،فقه المرأة ، وهيئه كبار العلماء " لتكون وجبه إيمانية رمضانيه يعيشها الصائمون بروحانيات رمضانية يستمتع بها المسلم.
القارئ الشيخ نادي فوزي أمام وخطيب بالأوقاف، تلا علينا من آيات الله البينات ما تيسر من سورة الرعد.
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