شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ نادي فوزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تليفزيون ”الخليج 365” لمشاهديه على مدار أيام رمضان يوميا برامج دينية تتضمن كتالي، "تلاوة القرآن الكريم، وابتهال وأذان، وخواطر رمضانيه، وأدعيه مستحبة ،فقه المرأة ، وهيئه كبار العلماء " لتكون وجبه إيمانية رمضانيه يعيشها الصائمون بروحانيات رمضانية يستمتع بها المسلم.

القارئ الشيخ نادي فوزي أمام وخطيب بالأوقاف، تلا علينا من آيات الله البينات ما تيسر من سورة الرعد.