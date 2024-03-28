يسبب أمراض بالجملة منها فيروس "A".. حسام موافي يُحذر من مخاطر أكل الشارع -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، من تناول الأطعمة في الشوارع، مشيرا إلى أن الفيروسات تدخل جسم الإنسان من تناول هذه الأطعمة.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في برنامجه رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسرة عليها عامل كبير في الحفاظ على أولادهم وعدم تناولهم للطعام في الشارع، مشيرا إلى أن فيروس "A" يدخل جسم الإنسان جراء تناول الطعام في الشارع، قائلا:"بيجي من الأكل اللى مش نظيف، وخطير جدا، ومحدش مقدر خطورته".

وأوضح، أن جرثومة المعدة أيضا تأتي من تناول الطعام في الشارع، قائلا:"لو سمحتم الأب والأم عليهم دور كبير في توعية الأبناء من خطورة الأكل في الشارع، والتأثير على أعضاء جسم الإنسان، والإصابة بالكبد، ويترك أثرا ويكون عرضة للإصابة بفيروس بي وسي".

كما أكد الدكتور حسام موافي، أن حلاقة الشعر، من المخاطر أيضا، ولابد من الحذر جيدا، قائلا:"عدم النظافة في الحلاقة وتغيير موس الحلاقة، بيكون عرضة للإصابة بالفيروسات والأخص فيروس سي".