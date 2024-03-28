وزير العمل: نعمل على تعزيز سياسة وخطط توفير عمل لائق للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة تعمل على تعزيز سياسة وخطط توفير عمل لائق للمرأة، وتمكن المفتشين بزيارات تفتيشية تأخذ في عين الاعتبار المساواة بين الجنسين.



واضاف وزير العمل، خلال انطلاق مؤتمر إطلاق الدليل الارشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل، أن الحكومة تتبنى عددًا من المبادرات للقيام بدورها في دعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتدريب المرأة وتعزيز قدرتها للحصول على فرص العمل اللائقة، وهو الأمر الذي يساهم في للتنمية المستدامة 2030 ولا سيما الهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن بشأن تعزيز النمو الاقتصادي.



وأشار إلى أنه حرصًا من الوزارة على تقديم كل الأشكال الدعم، صدر قرار وزاري بتشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي، وتشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات العمل في كل أنحاء الجمهورية، للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وصدر قرارين رقم 43 و44 وأتاح للمرأة العمل في أي من المهن التي تختارها والسماح لها بالعمل ليلاً.



وأوضح: تعمل الوزارة حالياً على مناقشة مشروع العمالة المنزلية، لتقنين اوضاعهم والتعامل القانوني مع الشركات بتراخيص قانونية، مع المواصلة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في توعية متفشي العمل والسلامة والصحة المهنية على أحكام قانون العمل وتطبيقها بين الجنسين.



وتابع: "المرأة حاليا أصبحت عصب الشغل، وجيت وزارة العمل بقالي سنة ونصف ونسبة ٨٠% من القيادات نساء، وبشهد الشهادة دي بحق، والمرأة لديها القدرة وتعطي في الشغل بدون ما تستنى أي مقابل، قائلا: "نوعية النساء اللي موجودة داخل الوزارة قيادات نتنبا لهم بمستقبل مبهر".