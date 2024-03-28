فوربس: مصر من أفضل ثلاثة وجهات سياحية لزيارتها لقضاء الإجازات خلال 2024

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القاهرة - سامية سيد - أبرز موقع فوربس (Forbes)، فى تقرير مصور، أفضل ثلاثة وجهات سياحية لزيارتها لقضاء الإجازات خلال العام الجارى 2024، وهى مصر وألبانيا والمغرب، لما تتميز به من جو لطيف ومقومات طبيعية وأنشطة سياحية التى يمكن للزوار الاستمتاع بها بأسعار مناسبة، مؤكداً أن عام 2024 هو التوقيت المثالى لزيارة هذه الوجهات السياحية الثلاثة.



وأشار الموقع إلى أن مصر تتميز بالعديد من الأماكن السياحية والأثرية التى يمكن للسائح زيارتها؛ من بينها منطقة أهرامات الجيزة ومدينة القاهرة بآثارها وأماكنها السياحية المتنوعة والمختلفة والمتحف المصرى الكبير، بالإضافة إلى الاستمتاع بأجواء النيل الساحرة وبالمناظر الطبيعية الخلابة خلال رحلة نيلية رائعة بالنهر الخالد، لافتاً إلى أن CNN Traveler وصحيفة The Telegraph صنفوا مصر بأنها واحدة من الدول التى يمكن زيارتها بأسعار مناسبة خلال عام 2024.



كما أوضح أن صحيفة The Telegraph توصى بزيارة مدينة الغردقة والإقامة بمنتجعاتها السياحية المتميزة التى تطل على ساحل البحر الأحمر وتتميز بمياهها الصافية والشعاب المرجانية المتنوعة التى سيستمتع بها محبو رياضة الغوص.



ولفت موقع Forbes أيضا إلى أن موقع Lonely Planet كان قد صنف مصر من بين أفضل الدول التى يمكن زيارتها خلال عام 2024 من حيث الأسعار المناسبة، وأكدت على ذلك صحيفة The Times مشيرة إلى الوجهات السياحية الأثرية فى الأقصر وأسوان التى تستعرض عراقة الحضارة المصرية القديمة.

وفى سياق متصل، أبرز موقع Global Highlights، من خلال تقرير، عدداً من الأماكن السياحية الساحلية على البحر الأحمر بالمقصد السياحى المصرى التى يمكن زيارتها خلال فصل الصيف، لا سيما فى شهر يوليو للاستمتاع بقضاء عطلة على شواطئها المشمسة، التى من بينها شرم الشيخ والغردقة ودهب هذا بالإضافة إلى مدينتى القاهرة والجيزة، كما يمكن زيارة عدد من المعالم السياحية فى أى وقت من اليوم.



وجاءت مدينتى القاهرة والجيزة من بين المقاصد السياحية التى أوصى التقرير بزيارتها، لافتاً إلى أن مدينة القاهرة تعد مكاناً رائعاً كما أنها قريبة من مدينة الجيزة حيث توجد الأهرامات إحدى أشهر أماكن الجذب السياحى فى مصر، بالإضافة إلى المتحف المصرى الكبير، كما يمكن للزائر الاستمتاع بالعديد من الأنشطة لا سيما فى المساء؛ على رأسها زيارة برج القاهرة وحضور عروض دار الأوبرا المصرية وعروض الصوت والضوء بأهرامات الجيزة والقيام برحلة نيلية وتناول العشاء وسط أجواء النيل الساحرة، والقيام بجولة بشارع المعز حيث الآثار الإسلامية الشامخة، بالإضافة إلى القيام بجولة بخان الخليلى لشراء الهدايا التذكارية.



كما أشار إلى أن السائح فى مدينة شرم الشيخ يمكنه الاسترخاء على شاطئ البحر الأحمر والإقامة بالفنادق الرائعة وزيارة محمية رأس محمد وممارسة رياضة الغوص للاستمتاع بالحياة البحرية المتنوعة بها.



وتطرق التقرير للحديث عن مدينة الغردقة، التى تعد إحدى الوجهات السياحية التى تتمتع بشهرة كبيرة فى مصر، والتى يرغب السائحون فى زيارتها للمشاركة فى الرياضات المائية و من بينها التزلج على الماء والغوص، بالإضافة إلى الاستمتاع بالشواطئ.



وعن مدينة دهب، ذكر التقرير أنها تتميز بأنها نقطة انطلاق رائعة لرحلات اليوم الواحد إلى جبل سيناء، وأضاف أنها تتمتع بمزيج رائع من البحر والجبال والصحراء.