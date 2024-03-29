شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعى تطلق مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، منذ قليل مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة ، والتي تم تنفيذها من خلال شركة ميديا هب لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاط.

وجاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،و محمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب والكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وكبار الكتاب والإعلاميين وممثلي الوزارات والجهات الدولية المعنية.

وخلال فعاليات إطلاق حملة "أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان " المخدرات هتجرك للنهاية .. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات "، تم استعراض أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة وعرض فيديو عن المرحلة الجديدة ، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة.



