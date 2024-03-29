شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تحويل المتأخرين عن تسجيل استمارة الثانوية للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب المنتظمين بالصف الثالث الثانوى انتهت وعدد كبير قام بكتابة بياناته وأى طالب تأخر أو تخلف عن تسجيل الاستمارة تم تحويله إلى نظام المنازل يؤدى الامتحان وفق نظام المنازل، مشيرة إلى أن المدة المحددة لتسجيل استمارة الطلاب المنازل مستمرة حتى الأسبوع المقبل.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب تسجيل الاستمارة بداية من 14 يناير 2024، حتى نهاية فبراير.

وتبدأ الامتحانات الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء، كما يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

والطلاب يبدأون أداء امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.