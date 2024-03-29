أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفًا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ومناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تكون متوسطة في الصباح الباكر على غرب وجنوب القاهرة الكبرى- الفيوم- بني سويف على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.