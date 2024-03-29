هزة أرضية تضرب شمال مرسى مطروح.. و"البحوث الفلكية" يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية اليوم الجمعة الموافق 29-3-2024 هزة أرضية على بعد 855 كيلو متر شمال مرسى مطروح وتقع جنوب اليونان.

وبحسب بيان لمعهد البحوث الفلكية فإن الهزة الأرضية بياناتها كالآتي:

- تاريخ الحدوث 29-3-2024.

- وقت الحدوث : 09:12:47 صباحا بالتوقيت المحلي.

- القوة : 5.7 درجة على مقياس ريختر.

- خط العرض: 37.40 شمالا.

- خط الطول: 21.50 شرقًا.

- العمق: 25 كم.

وبحسب معهد البحوث الفلكية فإنه ورد له ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.