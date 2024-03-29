بعد عرضها عبر "الخليج 365".. مجلس الوزراء يستجيب لحالة "عم سيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

استجاب مجلس الوزراء لحالة "عم سيد" عامل النظافة الذي يعمل بأحد شوارع محافظ القاهرة، بعد عرضها في برنامج "باب الرضا" الذي يقدمه الزميل محمد سامي رئيس قسم الأخبار بموقع الخليج 365.

وظهر "عم سيد" في فيديو شرح خلاله معاناته مع مرض السرطان قائلا: "أنا راجل مريض عندي سرطان على المثانة والكلى وطالبين مني تحاليل وإشاعات والحاجات دي غالية أجيب مين؟".

وتابع: "مفيش في جيبي غير 3 جنيه وبيتي ما شمش طبيخ ولا تقلية".

وبعد عرض الفيديو الخاص بالعم سيد تواصلت منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء مع الزميل محمد سامي للحصول على كافة البيانات الخاصة بالحالة، تمهيدا لتقديم المساعدات اللازمة له.

ويقدم الزميل محمد سامي رئيس قسم الأخبار بموقع الخليج 365، يوميا طوال شهر رمضان المبارك، برنامج "باب الرضا"، الذي يهدف إلى تقديم يد العون والمساعدة للحالات الأولى بالرعاية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.