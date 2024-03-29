شكرا لقرائتكم خبر عن "عار عليك يا جو".. احتجاجات غزة تلاحق بايدن فى حفل جمع تبرعات بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل جمع التبرعات الضخم الذى شارك فيه الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مقاطعة متظاهرين له احتجاجا على سياسته إزاء الحرب فى غزة.

وخلال الفعالية التى أقيمت فى دار ستى هول الموسيقية بمدينة نيويورك، والتى حضرها الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون، قاطع محتجون النقاش، وصاح أحدهم " عار عليك يا جو بايدن"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. فيما أشارت صحيفة نيويورك بوست إلى أن بعض الهتافات دعت إلى رحيل بايدن لدعمه الإبادة الجماعية فى غزة.

وأشارت رويترز إلى أن أوباما وكلينتون قدما وجهة نظرهما بشأن الأزمة فى غزة باعتبارهما رئيسين سابقين، وقالا: إن الرئيس يجب أن يكون قادرا على دعم إسرائيل، بينما يسعى من أجل أن يحصل الفلسطينيون على المزيد من الغذاء والإمدادات الطبية ودولة مستقبلية.

وقبل إقامة الفعالية، مر موكب الرؤساء الثلاثة بمئات المتظاهرين الرافضين للحرب، الذين حملوا الأعلام الفلسطينية وهتفوا "الحرية لفلسطين"، فيما يعتر مؤشرا آخرا على أن بعض الناخبين الشباب والتقدميين ممن صوتوا لبايدن فى 2020 غاضبون من دعمه القوى لإسرائيل.

يأتى هذا بعد يومين من مقاطعة محتجين لبايدن أثناء حديثه عن الرعاية الصحية فى ولاية كارولينا الشمالية، حيث صرخ أحد المتظاهرين قائلا: ماذا عن الرعاية الصحية فى غزة، ليرد الرئيس الأمريكى بأن الجميع يستحق الرعاية الصحية.