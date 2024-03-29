شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة تسأل: إزاي إبليس دخل الجنة ووسوس لسيدنا آدم وهو مطرود؟ وعلى جمعة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، على سؤال من طفل وهو "ازاي أبليس دخل الجنة ووسوس لسيدنا آدم وهو مطرود من الجنة؟".

وأوضح الدكتور علي جمعة، في رده ببرنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات المتحدة، أن إبليس لم يدخل الجنة ولكن كان في اتصال، موضحا أن الوسوسة ممكن تكون عن طريق الاتصال وربنا على علم بكل شيء، ومثلا في القرآن قدرنا نفهم الحوار ما بين أهل الجنة وأهل النار.

ورد على سؤال آخر هل الشيطان من الجن؟ قائلا: "بنص القرآن الكريم هو من الجن ومفهاش اختيار وقوله تعالى (إلا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه).

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.