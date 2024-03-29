شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح اليوم مسجد الروضة بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، مسجد الروضة بحدائق الأهرام، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذى يوافق 31 مارس.

وأكد محافظ الجيزة اهتمام الدولة ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين فى إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة هائلة فى إنشاء المساجد، فضلاً عن أعمال الإحلال والتجديد والصيانة للمساجد القائمة بالفعل وهو ما يعكس جهود وزارة الأوقاف الكبيرة فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، إضافة إلى نشر صحيح الدين.