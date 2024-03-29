"السياحة": استراتيجية متكاملة لتطوير السياحة الاستشفائية وتسويقها عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، اجتماعًا افتراضيًا عبر تقنية زووم، مع ممثلين من منظمة الأمم المتحدة للسياحة؛ لبحث سبل التعاون للاستعانة بأحد الخبراء الدوليين المتخصصين من جانب المنظمة لإعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد المصري وإعداده كمنتج يُمكن تسويقه عالميًا وتحقيق العائد الاقتصادي المتوقع منه، لاسيما في ضوء تنامى الأهمية الاقتصادية لهذا المنتج على مستوى العالم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، يأتي ذلك في إطار سياسات الوزارة نحو دراسة تطوير منتجات سياحية متخصصة لاستقطاب شرائح جديدة من السائحين.

خلال الاجتماع، استعرضت نائب الوزير، مستهدفات الوزارة من هذه الاستراتيجية التي سيتم إعدادها، والتباحث في الخطوات المقترحة لتنفيذها، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف تحديد مقومات منتج السياحة الاستشفائية في مصر وسبل الاستفادة منها ولاسيما بالمقاصد السياحية المصرية التي تزخر بمقومات طبيعية فريدة تساهم في تعزيز هذا المنتج والنهوض به.

وأوضحت أنه أيضًا من ضمن مستهدفات الوزارة من هذه الاستراتيجية، تحديد الأسواق السياحية المستهدفة وآليات التسويق والترويج الملائمة والفرص الاستثمارية المتاحة له خلال السنوات المقبلة، إلى جانب آليات ربط منتج السياحة الاستشفائية بالمنتجات السياحية الأخرى التي يشتهر بها المقصد المصرى بما يُساهم في أن تحظى مصر بالمكانة التي تستحقها وتكون مقصداً سياحياً جاذباً لشريحة السائحين المسافرين بغرض السياحة الاستشفائية.

وأشارت "شلبي"، إلى أن العمل على إعداد هذه الاستراتيجية يأتي بناءً على توجيهات وزير السياحة والآثار؛ للخروج بخارطة طريق واضحة بمستهدفات محددة ومتطلبات للنهوض بمنتج السياحة الاستشفائية؛ لتعزيز العائد الاقتصادى منه وتعظيم المكانة التنافسية للمقصد المصري مقارنة بالمقاصد الأخرى الرائدة في هذا المجال.

فى هذا الإطار، أضافت نائب الوزير، أن الوزارة عملت أيضًا بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع واعتماد الضوابط والمعايير المنظمة للنُزل البيئية (Ecolodges) خاصة فى المناطق التى تزخر بمقومات طبيعية استشفائية مثل العيون الكبريتية والدفن بالرمال لتقنين وضع النزل البيئية فى تلك المناطق وضمان جودة خدماتها المقدمة.