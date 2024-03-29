خلال ساعات.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 10 ساعات عن قرى المناوات وطموه بمركز ومدينة ابوالنمرس، اليوم الجمعة، في إطار تحويل خط مياه شرب 600مم؛ لإنشاء مطلع ومنزل كوبرى حسب الله الكفراوى.

وأشارت "الجيزة"، بحسب بيانها، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة 10 ساعات من الساعة الواحدة صباحًا اليوم؛ لربط الخط الجديد مع الخط القائم .

وأوضحت محافظة الجيزة، بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: قرية المناوات وقرية طموه.

وعن سبب قطع المياه، أكدت "الجيزة"، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ تحويل خط مياه قطر 600 مم المتعارض مع إنشاء مطلع ومنزل كوبرى حسب الله الكفراوى بمدينة أبو النمرس طريق مصر أسيوط الزراعى، حيث تم تحويل الخط ومتبقي أعمال الربط على الخط القائم.

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من جانبه، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال؛ لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

ووجه "راشد"، رئيس مدينة أبو النمرس، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أية معوقات.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب؛ لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حالات الطوارئ يتم الإتصال الإتصال بالخط الساخن ١٢٥؛ لتلبية احتياجاتهم فورًا.