شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الإنذار تدوى فى الجليل الأعلى من الأراضى المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى بالأراضي المحتلة، وذلك بسبب قصف بالصواريخ اليوم الجمعة.



ودائما ما تطلق الفصائل صواريخ من لبنان على منطقة الجليل الأعلى في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.



وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس.