شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز أكثر من 2000 وجبة لإفطار الصائمين فى العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للعام الثاني على التوالي، يستعد أهالي العمرانية الغربية بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعية، لتنظيم مائدة إفطار جماعي، بمشاركة الكبار والشباب والأطفال، تعبيرًا عن فرحتهم بشهر رمضان الكريم.

وقال أحمد عبد القوي أحد أهالي العمرانية الغربية، إنهم اعتادوا منذ العام الماضي على تنظيم مائدة إفطار في شارع الثورة بالعمرانية الغربية، يجتمع عليها الأهالي بكبارهم وصغارهم، تعبيرًا عن فرحتهم بالشهر الكريم.

وأضاف أنهم يستهدفون هذا العام تجهيز ما يزيد عن 2000 وجبة تتكون من فراخ وأرز ومكرونة وبطاطس وكوفتة، مشيرًا إلى أن كل الأهالي شاركوا في تجهيز الوجبات والمائدة سواءًا بالجهد أو المال ليخرج اليوم في أفضل شكل ممكن.



خضار ولحوم



جانب من الوجبات



خير ربنا من اللحوم



خلال التجهيزات



خلال حفل الافطار



