شكرا لقرائتكم خبر عن "روس أتوم": التعاون مع مصر لا يقتصر على محطة الطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مراد أصلانوف المدير الإقليمى لشركة "روس أتوم" الروسية فى مصر، أن مجالات التعاون بين مصر والشركة الروسية لا تقتصر على بناء محطة الطاقة النووية فقط؛ بل تشمل أيضا مجالات أخرى فى مقدمتها الطب النووى والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتكنولوجيات الجديدة.



وقال أصلانوف - فى لقاء خاص لتلفزيون "النيل للأخبار"، على هامش فعاليات المنتدى الدولى للطاقة "أتوم اكسبو" 2024 الذى يعقد فى مدينة سوتشى الروسية - "إن روس أتوم لديها تواجد تاريخى فى الأراضى المصرية، وهناك تعاون قوى بين الصناعة النووية فى روسيا ومصر ونفتخر بالمشروع العملاق لإنشاء المحطة النووية بالضبعة وهو المشروع الذى أصبح من أكبر المواقع الإنشائية فى العالم وفى القارة الإفريقية".



وأضاف: "إننا الآن فى مرحلة دراسة للسوق المصرية لتحديد الاحتياجات الأساسية للمستهلك المصرى وتقديم أنسب منتج استجابة لهذا الاحتياج، لذلك تم التوقيع على خارطة طريق بين الشركة الروسية ومصر للترويج للجهاز الطبى تيانوكس فى السوق المصرية والذى يستخدم لعلاج أمراض الرئة وجراحة القلب وزراعة الأعضاء وقد حصل الجهاز على أول شهادة أجنبية فى شهر ديسمبر 2023.



وشدد على أن "روس أتوم" ترى مصر دولة استراتيجية، ونتمتع بالدعم التام والكامل من كل الجهات ذات الصلة لتعزيز وتوطيد هذه العلاقات الودية والقوية بين مصر والشركة الروسية.



يشار إلى أن فعاليات معرض اتوم اكسبو 2024 قد انطلقت فى مدينة سوتشى الروسية بمشاركة دولية موسعة يشارك فى المنتدى هذا العام أكثر من 4500 مشارك من كل أنحاء العالم، ويعتبر المنتدى الدولى "آتوم إكسبو-2024" أحد أهم الفعاليات فى الصناعة النووية العالمية، وهو أكبر معرض ومنصة أعمال حيث تتم خلاله مناقشة الوضع الراهن للصناعة النووية وصياغة اتجاهات تطويرها فى المستقبل.



وتشهد النسخة الحالية معرض اتوم اكسبو 2024 مناقشات حول عملية تطور الطاقة النووية، ومستقبل الصناعة النووية وأهم الابتكارات ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.