عروض وأنشطة متنوعة لقصور الثقافة في ليالي رمضان بالحديقة الثقافية.. الليلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

تشهد الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، اليوم الجمعة، في التاسعة مساء، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية الرمضانية، ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ضمن فعاليات برنامج راوي من بلدنا يقام عرض للسيرة الهلالية للفنان عز الدين نصر الدين، يعقبه أمسية شعرية ضمن برنامج "واحة الشعراء" يشارك بها الشعراء: د. أبو زيد الفيومي، أحمد الشهاوي، ناصر دويدار، أحمد راشد البطل، سامح محجوب، علاء عبد السميع، مجدي السعيد، محمد أحمد حسن، محمد شافع، محمود توفيق، ويدير الأمسية الشاعرة أمينة عبد الله، بمصاحبة الفنان محمود يوسف.

ويحتفي برنامج "عطر الأحباب" بمسيرة محمد الراوي، ويتحدث عنه حاتم مرعي، ويناقش برنامج إضاءات حول إصدارات الهيئة كتاب "الخطاب السياسي في السينما المصرية" تأليف د. مريم وحيد

ويستقبل مسرح العروض الفنية عرضا فنيا لفرقة محمد فوزي للموسيقى العربية.

وتقام عدة ورش فنية تتفذها إدارات التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة والمواهب والجمعيات الثقافية وثقافة الطفل وهي فانوس رمضان، اكتشاف مواهب، رسم حر، رسم على القماش، تصنيع بالجلد الطبيعي، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية.

البرنامج الثقافي يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، ومن خلال الإدارات العامة التابعة لها "الثقافة العامة، التمكين الثقافي، المواهب، الجمعيات الثقافية، النشر" بينما تقام العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال إدارتي المهرجانات والموسيقى، والمشرف التنفيذي للفعاليات بالحديقة أماني شاكر مدير عام المكتبات، وتستمر الفعاليات حتى 20 رمضان.