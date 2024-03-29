نقيب المحامين يقرر مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى 30 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارًا بمد الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل المقبل

وبحسب بيان صادر عن نقابة المحامين، اليوم الجمعة، جاء نص القرار كالآتي:

"بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرًا لظروف الانتخابات، وتزامنًا مع شهر رمضان الكريم، وتيسيرًا على المحامين، تقرر مد موعد استخراج البطاقة العلاجية في المشروع العلاجي إلى يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024.

يذكر أن عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، شارك أمس في حفل إفطار محامي الفيوم، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وحازم طه نقيب محامي الفيوم، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وما يقارب من ثلاثة آلاف محام.